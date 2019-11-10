طلبة العراق يطالبون بـ

2019/11/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت الديوانية الأحد تظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب جامعات وموظفين ومواطنين أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بـ"إسقاط النظام السياسي ورحيل الأحزاب الفاسدة".

أكد عدد كبير من طلاب الجامعات والمدارس الإعدادية والموظفين في الديوانية استمرار الإضراب عن الدوام والمشاركة في التظاهرات ضد الحكومة.

وأوضح المتظاهرون أن الاحتجاجات مستمرة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم لمشروعة.

وشددوا على عدم التزامهم بقرارات الحكومة وبعض النقابات والاتحادات التي دعت إلى استئناف الدوام.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإيران وميليشياتها في العراق، يذكر أن الطلاب المحتجين رفعوا لافتات كتب عليها "إضراب باسم الطلبة، وليس بأمر الحكومة".

كما شهد قضاء المسيب شمال بابل تظاهرات حاشدة للطلاب والموظفين وإغلاقا لبعض الدوائر الحكومية.

ورفع المتظاهرون في المسيب لافتات كتب عليها "دوامكم خيبة أمل لنا ولشهداء التظاهرات"، و "دم شهداء التظاهرات في أعناق نقابة المعلمين".

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