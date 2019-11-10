إطلاق 1240 درجة وظيفية على صحة الكرخ

2019/11/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد عن إطلاق دائرة صحة بغداد / الكرخ ل 1240 درجة وظيفية وضمن حركة الملاك لعام ٢٠١٨.

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