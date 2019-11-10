بالأسماء.. تعيين 100 خريج في وزارة الدفاع

2019/11/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلم مكتب رئيس الوزراء وزارة الدفاع القائمة الثالثة عشر والتي تضم مئة خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني.انتهى

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