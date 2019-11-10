صدور حكم قضائي بحق النائبة السابقة زينب السهلاني بسبب اخفائها ’’مصالحها المالية’’

2019/11/10 | 12:55

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر مطلع، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، عن عدد ضحايا التظاهرات الذين أصيبوا في تظاهرات الناصرية التي جرت صباح اليوم الاحد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات في الناصرية خلّفت 31 إصابة ما بين منتس

بغداد اليوم- النجف

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، بأن المتظاهرين أغلقوا دوائر التربية ومصرف الرشيد وديوان المحافظة.

وقال المراسل إن متظاهري محافظة النجف تمكنوا من إغلاق دوائر التربية ومبنى مصرف الرشيد وديوان المحافظة.

بغداد اليوم- ديالى

أعلن نقيب صيادلة محافظة ديالى علي التميمي، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، عن تنفيذ جولة تفتيشية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " الجولة التفتيشية شملت ناحية السلام ومنطقة نهر الحجية و

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