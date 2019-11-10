التعليم تمدد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية

2019/11/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تمديد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية لغاية يوم الخميس المقبل 2019/11/14.وذكرت دائرة التعليم الأهلي الجامعي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه, ان “الوزارة قررت تمديد التقديم الإلكتروني على الكليات والجامعات الاهلية بناء على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل سيما […]

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