المدير التنفيذي للاولمبية: قانون اللجنة المعّد للتصويت في البرلمان يعرض الرياضة العراقية للعقوبات

2019/11/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس قال المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن مجلس النواب العراقي لم يطلع على رسالة اللجنة الاولمبية الدولية والاتفاقات التي أبرمها معها وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي باجتماعي لوزان في الثامن والعشرون من حزيران واجتماع الدوحة في الثالث عشر من تشرين الاول، واللذان تمخضا

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