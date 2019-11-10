بالصور تفصل ساحة الخلاني عن التحرير بالحواجز الكونكريتيه

2019/11/10 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل خطوة برس، الأحد، بإقدام القوات الأمنية على إغلاق ساحة الخلاني وسط بغداد بالحواجز الكونكريتية لفصلها عن ساحة التحرير ومنعهم من الوصول إلى جسور السنك والأحرار والشهداء.

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