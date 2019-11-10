حكومة كوردستان تجتمع مع مجالس المحافظات والسليمانية تقدم مقترحات

2019/11/10 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعقد حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء المقبل، اجتماعاً مع مجالس المحافظات لمناقشة الاوضاع الخدمية في محافظات اقليم كوردستان.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن هوشيار اسماعيل عضو مجلس محافظة السليمانية قوله ان حكومة اقليم كوردستان ستعقد اجتماعاً مع مجالس المحافظات لمناقشة الاوضاع الخدمية.

واضاف ان اعضاء مجلس محافظة السليمانية سيعقدون اجتماعا تشاوريا، اليوم الاحد، لاقرار بعض التوصيات وتقديمها خلال الاجتماع مع رئاسة حكومة اقليم كوردستان.

وتابع ان مجلس محافظة السليمانية سيقدم بعض المقترحات الى حكومة اقليم كوردستان تتعلق باللامركزية واستئناف العمل ببعض المشاريع الستراتيجية المتوقفة.

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