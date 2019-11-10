مفوضية حقوق الانسان تنشر حصيلة شاملة عن ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها

2019/11/10 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المٌستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الأول الماضي.

وقال البياتي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحصيلة بلغت 301 قتلى وتتضمن شخصين قُتلا يوم الجمعة في البصرة على هامش احتجاجات عنيفة بالمدينة الغنية بالنفط".

واضاف "كما أصيب 100 شخص بجروح في البصرة بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي".

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