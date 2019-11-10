دائرة شهداء الحشد الشعبي تؤكد إلغاء فقرة (الغاء الجمع بين راتبين) لذوي الشهداء

2019/11/10 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي علي المبرقع، اليوم الاحد، إلغاء فقرة ( إلغاء الجمع بين راتبين ) لذوي الشهداء.

وذكر المبرقع، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اللقاءات التي تم اجراؤها مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والجهود المبذولة من قبل رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، في التواصل مع أعضاء البرلمان، أثمرت عن إلغاء فقرة (الغاء الجمع بين راتبين) لذوي الشهداء، التي لو طبقت لكانت غبناً كبيرا بحق شريحة أعطت للوطن خيرة الشباب والدماء".

يذكر أن المبرقع كانت له لقاءات مستمرة مع أعضاء البرلمان، من أجل الضغط على رئاسة البرلمان لالغاء فقرة( إلغاء الجمع بين راتبين ) ، وبالفعل جاءت نتائجها خيرا، فالف مبارك لذوي الشهداء، يا خيرة الوطن ورائعة الزمن".

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