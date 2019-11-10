متظاهرون يتوعدون برفع شكوى لدى القضاء ضد شركات الأنترنت

2019/11/10 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عدد من المتظاهرين، اليوم الاحد، التوجه لرفع دعوة قضائية ضد شركات الانترنيت فيما اعلنوا انهم سيرفعون لافتات ضدهم في ساحة التحرير وبقية المحافظات للضرر المادي الكبير الذي لحق بالمواطن العراقي والشركات الاهلية “.

ونقل مراسل “كلكامش برس” ان عدد من المتظاهرين وبالتنسيق مع نقابة المحامين سيرفعون دعوة قضائية ضد شركات الانترنيت لتعطيل عمل عدد كبير من المواطنين والشركات الاهلية التي خسرت اموالا طائلة نتيجة قطع الانترنيت.

يشار الى ان وزارة الاتصالات تقطع بين فترة واخرى خدمة الانترنت عن عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان بعد تجدد موجة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما برر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاول قرار قطع الخدمة بانه ياتي لمنع اعمال العنف والكراهية والتآمر على البلاد على حد قوله “.

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