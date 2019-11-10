أفنان القاسم - مراسيم ملكية 24

2019/11/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم القمرُ حزينٌيابلديالفرحُ حزينٌياعلميالحزنُ حزينٌيا عالميكيف نجعل من طهران سيليكون فالي الشرق الأوسط؟ كيف نجعل من التكنولوجيا في إيران عامل النمو تكنولوجيا قادرة على منافسة التكنولوجيات الأخرى؟ كيف تكتسح الثورة الرقمية بلدان الشرق الأوسط؟ البدء بإنشاء وكالة للمهندسين التكنولوجيين العالميين، وليس الانتهاء بإقامة مؤسسات في الهاي تك بأعداد وافرة،......

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