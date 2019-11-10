2019/11/10 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء.. مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة خريجين لتعيينهم على الملاك المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/10 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة خريجين لتعيينهم على الملاك المدني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة خريجين لتعيينهم على الملاك المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).