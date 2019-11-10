المرور: سنبدأ من الأربعاء بمحاسبة وحجز هذه السيارات

2019/11/10 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية المرور العامة، انها ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل، بمحاسبة وحجز السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية.

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