الإنسان النيابية تكشف عن أسلحة جديدة تُستخدم ضد المتظاهرين

2019/11/10 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة حقق الإنسان النيابية، عن إستخدام "أسلحة جديدة" ضد المتظاهرين.

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