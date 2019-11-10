علي جبار: استمرار توقف الدوري سيعقد سير المنافسة

2019/11/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار إن اللجنة ترى استمرار توقف مباريات الدوري الممتاز سيصعب المشهد ويؤخر المنافسات بشكل معقد، مما يصعب تعويض تلك الجولات.

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