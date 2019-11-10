نائب عن سائرون: مصرون على استجواب رئيس الوزراء وتقديم ’’قتلة المتظاهرين’’ للمحاكم

2019/11/10 | 13:26

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، ان تزايد عدد الشهداء والمصابين من المتظاهرين السلميين بات امرا مقلقا لايمكن السكوت عنه لفترة اخرى.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعضاء البرلمان من مختلف الكتل السياسية الممثلين للشعب مصممون على تقديم من قتل المتظاهرين للمحاكمة".

واضاف ان "تحالفه مع ضرورة حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبرلمان لمساءلته واستجوابه حول مايحصل بمواجهة المتظاهرين السلميين باطلاق نار وقنابل غاز والذي يعد غير مقبول اطلاقا"، مشددا على ان "حضوره للبرلمان بالجلسات القليلة المقبلة بات امرا ملحا".

وكان مجلس النواب رفع امس جلسته الى يوم غد الاثنين بعد ان انهى جدول اعماله المقرر.

يذكر ان كتلة سائرون اعلنت في وقت سابق عن تقديمها طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، أنّ تصريحات النائب الكردي هوشيار عبد الله بانّ العبادي جامل البارزاني للحصول على ولاية ثانية، هي جزء من حملة المحاصرة والتسقيط، التي تما

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، عن حقيقة وجود اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب على ابقاء عادل عبدالمهدي في منصبه.

وقال البخاتي لـ (بغداد اليوم)، ان "الكتل والأحزاب السياسية، عقدت خلال ال

بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف "النصر"، ندى شاكر جودت، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، عن "ضغوط سياسية" تُمارس على السلطة القضائية من أجل عدم فتح بعض ملفات الفساد الخاصة بكبار الفاسدين.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد

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