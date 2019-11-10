حقوق الانسان: قلقون من القناصين وأصابات بآلات الصيد والتفجير قرب ساحات التظاهر

2019/11/10 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادابدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، قلقها من القناصين وأصابات بالصچم والتفجير قرب ساحات التظاهر، فيما اشارت الى ان هناك عدم تعاون للوزارات مع الجهات ذات العلاقة بشأن التظاهرات.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في بيان “كلكامش برس”، نسخة منه ان “هناك عدم تعاون للوزارات المعنية مع الجهات ذات العلاقة كمفوضية ولجنة حقوق الانسان في عدم تزويدنا بالبيانات الصحيحة”، مبينا ان “الحكومة لازالت تفتقر الى إدارة الازمة بشأن التظاهرات”.

واضاف ان “لجنة حقوق الانسان تبدي قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وأصابات بالصچم وتفجير عبوات صوتيه قرب ساحات التظاهر”.

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