قرب الحدود العراقية.. إيران تعلن اكتشاف حقل باحتياطي 53 مليار برميل نفط

2019/11/10 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، اكتشاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد باحتياطي يقدر بـ53 مليار برميل من النفط، ما يوازي ثلث الاحتياطات المثبتة حتى اليوم.

وتبلغ مساحة الحقل 2400 كلم مربع ويقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، القريبة من الحدود العراقية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بسبب أنشطتها النووية ودعمها لمليشيات في منطقة الشرق الأوسط، حيث قوضت تلك القعوبات من قدرات على بيع النفط، وأدت إلى تقويض اقتصاد البلاد.

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