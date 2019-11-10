محافظة بغداد تعلن إطلاق دوائر صحة بغداد الكرخ لـ1240 درجة وظيفية

2019/11/10 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن إطلاق دائرة صحة بغداد / الكرخ لـ 1240 درجة وظيفية وضمن حركة الملاك لعام ٢٠١٨.

وأشار بيان للمحافظة، تلقته "الغد برس"، بان "إطلاق هذه الدرجات يأتي بناء على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا الرامية الى التعجيل بسد الشواغر وتوفير فرص العمل"، لافتة إلى " إطلاق نافذة الكترونية لاستقبال طلبات التعيين على ملاك دائرة صحة بغداد / الكرخ".

كما بينت المحافظة ان "هذه الدرجات تأتي نتيجة حركة الملاك واستنادا الى تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2019، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة (1240) درجة تستوعب اختصاصات القانون والادارة والاقتصاد والمحاسبة والاعلام والاحصاء وهندسة الميكانيك والكهرباء بالاضافة الى الهندسة المدنية والمعمارية واختصاصات اخرى، هذا ويستلزم التقديم الدخول الى الرابط الإلكتروني:

http://khdb.work/form/UI/main/.index.php

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