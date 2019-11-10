2019/11/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس رد ائتلاف النصر، الأحد، على تصريحات بشأن مجاملة رئيسه حيدر العبادي لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني للحصول على ولاية ثانية.وذكر الائتلاف في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “تصريحات النائب الكردي هوشيار عبد الله بانّ العبادي جامل البارزاني للحصول على ولاية ثانية هي جزء من حملة المحاصرة والتسقيط التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف النصر يرد على تصريحات بشأن مجاملة رئيسه للبارزاني للحصول على ولاية ثانية وكالة خطوة برس.

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