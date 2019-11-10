القوات الامنية تغلق مداخل ومخارج ساحة الخلاني بالكتل الكونكريتية

2019/11/10 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ــ الصباح الجديد اغلقت القوات الامنية، مداخل ومخارج ساحة الخلاني بالكتل الكونكريتية.وقال مصدر امني اليوم الاحد، ان “القوات الامنية اغلقت صباح اليوم مداخل ومخارج ساحة الخلاني بالكتل الكونكريتية ، لمنع وصول المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير الى جسور السنك والاحرار والشهداء وشارع الرشيد”.

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