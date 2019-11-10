ادارة نادي الشرطة تفاتح الاتحاد العربي لتحديد اربيل ملعبها الافتراضي

2019/11/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتحت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، الاتحاد العربي لكرة القدم، لتحديد ملعب ( فرانسو حريري ) في محافظة اربيل ملعبا افتراضياً خلال مواجهة الاياب امام نواذيبو الموريتاني في ٢٥ من الشهر الجاري.

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