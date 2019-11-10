عودة العمل في ميناء أم قصر بصورة طبيعية بعد انسحاب المتظاهرين

2019/11/10 | 13:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة الموانئ العراقية، الأحد، أن العمليات تسير بشكل طبيعي في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي بعد إعادة فتحهما واستئناف المناولة فيهما، مؤكدة رسو بواخر محملة بالبضائع على أرصفة الميناءين.

وقالت الشركة في بيان تلقت الاقتصاد نيوز نسخة منه، إنه فور إعلان استئناف العمل في ميناءي أم قصر باشرت الكوادر البحرية والفنية وملاكات شعبة التفريغ والشحن بأعمالها اليومية، من خلال تفريغ البضاعة والمناولة ورسو البواخر وعودة الحياة بشكل طبيعي.

وأكد المدير العام لشركة موانئ العراق صفاء عبد الحسين، أن ميناءي أم قصر يشهدان حركة طبيعية من حيث رسو البواخر والمناولة ودخول وخروج الشاحنات، موضحاً أن بواخر محملة بالبضاعة رست على أرصفة ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي كانت متواجدة في منطقة الانتظار.

وأضاف عبد الحسين، أن الملاكات البحرية في الموانئ قامت بإرساء بواخر محملة بالبضاعة على أرصفة الميناءين، هي معدات ثقيلة لحساب وزارة الكهرباء وسماد زراعي لحساب وزارة الزراعة ومعدات ثقيلة لحساب وزارة النفط وسيارات صالون للقطاع الخاص ودخول وخروج نحو 512 شاحنة خلال أمس السبت، في إشارة إلى عودة الحياة وإنعاش السوق المحلية.

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