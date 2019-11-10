سائرون: مصرون على استجواب رئيس الوزراء وتقديم ’’قتلة المتظاهرين’’ للمحاكم

2019/11/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأحد، ان تزايد عدد الشهداء والمصابين من المتظاهرين السلميين بات امرا مقلقا لايمكن السكوت عنه لفترة اخرى.

وقال الشمري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “اعضاء البرلمان من مختلف الكتل السياسية الممثلين للشعب مصممون على تقديم من قتل المتظاهرين للمحاكمة”.

واضاف ان “تحالفه مع ضرورة حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبرلمان لمساءلته واستجوابه حول مايحصل بمواجهة المتظاهرين السلميين باطلاق نار وقنابل غاز والذي يعد غير مقبول اطلاقا”، مشددا على ان “حضوره للبرلمان بالجلسات القليلة المقبلة بات امرا ملحا”.

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