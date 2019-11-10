2019/11/10 | 13:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، بارتفاع أعداد المصابين الى اكثر من 60 مصاباً ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع عدد المصابين بتظاهرات الناصرية الى أكثر من 60 بينهم 4 برصاص حي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ذي قار
أفاد مصدر أمني، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، بارتفاع أعداد المصابين الى اكثر من 60 مصاباً ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع عدد المصابين بتظاهرات الناصرية الى أكثر من 60 بينهم 4 برصاص حي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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