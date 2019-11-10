العراقيون يصرون على التظاهر غداة التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية يجيز استخدام العنف لوقف الحراك

2019/11/10 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل العراقيون الأحد التظاهر رغم اتفاق تم التوصل إليه بين كتل سياسية يبقي الحكومة الحالية في السلطة، ويدعم "الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".



وتزامن هذا الاتفاق مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات، ما جعل منظمة العفو الدولية تحذر من "حمام دم".

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