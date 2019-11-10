"قطر للبترول" تعلن تشغيل مشروع مصري تمتلك فيه أكبر حصة لها في بلد عربي

2019/11/10 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "قطر للبترول" نجاح تشغيل مشروع مصفاة "مسطرد" الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، والتي تمتلك فيها حصة استثمارية تعد الأكبر بين حصصها المملوكة في مشاريع عربية وإفريقية.

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