العراق يحافظ على مركزه الخامس عربيا باحتياطي الذهب

2019/11/10 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، الأحد، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا باحتياطي الذهب، لافتا إلى أن خمس دول تملك أكثر من نصف احتياطي العالم للذهب.

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