2019/11/10 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المجلس العالمي للذهب، الأحد، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا باحتياطي الذهب، لافتا إلى أن خمس دول تملك أكثر من نصف احتياطي العالم للذهب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحافظ على مركزه الخامس عربيا باحتياطي الذهب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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