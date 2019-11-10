قيادة العمليات المشتركة تنفذ عدة عمليات أمنية بين قضائي الدبس وألتون كوبري بكركوك

2019/11/10 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة العمليات المشتركة، عدة عمليات أمنية في المنطقة بين قضائي الدبس وألتون كوبري التابعة لمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إن القوات الامنية شرعت بتنفيذ واجب تفتيش المنطقة بين قضائي الدبس وألتون كوبري، اضافة الى التفتيش الدقيق للمزارع والحقول وملاحقه العصابات الإرهابية.

واكدت ان العملية أسفرت عن إلقاء القبض على شخص وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب، وتفجير اربع عبوات ناسفة تحت السيطرة، والعثور على معسكر تابع لعناصر داعش الارهابي تم تدميره من قبل طيران الجيش، والعثور على احدى عشرة مضافة تحتوي على مواد غذائية ودعم لوجستي تم تدميرها بالكامل، بالإضافة الى تفتيش القرى وتدقيق مستمسكاتهم الثبوتية ضمن قاطع المسؤولية للواجب.

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