2019/11/10 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن متظاهرين اسقطوا كتلا كونكريتية في ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيرا الى أن القوات الامنية تدخلت لمنعهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو ساحة الخلاني يسقطون الحواجز الكونكريتية والامن يفرقهم بالغاز المسيل للدموع وكالة خطوة برس.

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