2019/11/10 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة 75 متظاهرا في مدينة الناصرية جراء استخدام الغازات الدخانية، موكداً على ان "القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".

وقال مصدر طبي لـ"الغد برس" ان "أعداد المصابين في صدامات اليوم بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بلغت ٧٥ متظاهرا غالبيتهم تعرضوا لحالات اختناق".

واضاف ان "القوات الأمنية اضطرت لاستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المحتجين أمام مديرية التربية لغرض إغلاقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اصابة 75 متظاهرا في الناصرية بالاختناق والقوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اصابة 75 متظاهرا في الناصرية بالاختناق والقوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).