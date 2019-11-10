حقوق الانسان النيابية تطالب الكتل السياسية بعدم الضغوط على مفوضية حقوق الانسان

2019/11/10 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاحد، الكتل السياسية بعدم الضغوط على مفوضية حقوق الانسان.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رئيس لجنه حقوق الإنسان النيابية يطالب الكتل السياسية بعدم ممارسة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان"، مطالباً الحكومه والقوات الأمنية ووزارة الصحة بتزويد المفوضية بالبيانات الصحيحة سواء للمتظاهرين أو للقوات الأمنية.

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