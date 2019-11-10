مجلس القضاء الاعلى يدعو الحكومة والمتظاهرين الى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها‎ ‎المرجعية

2019/11/10 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين الى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها‎ ‎المرجعية.

وذكر المجلس في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، الى ان "عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الاعتيادية الرابعة عشر صباح هذا اليوم وبحث المجلس موضوع ‏التظاهرات التي يشهدها البلد ودعى‎ ‎القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين الى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها‎ ‎المرجعية الرشيدة في خطبتها المؤرخة في 8/11/2019 والتأكيد على القوات الامنية بضرورة القيام بواجبها في حفظ الامن والنظام ‏وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم".واضاف، "ندعو المتظاهرين الى الالتزام بسلمية التظاهرات التي اكدت على ‏سلميتها المادة (38) من الدستور وعدم فسح المجال امام البعض لاستغلال التظاهرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لان ‏ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات".وطالب المجلس، اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث ‏الاعتداء على المتظاهرين بسرعة انجاز التحقيق مع المتهمين اللذين تم توقيفهم واللذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بخصوص ذلك ‏وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقا للقانون.‏

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