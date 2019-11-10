الاستخبارات العسكرية تقبض على احد الارهابيين وتداهم مخبأي للعتاد في الانبار

2019/11/10 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد الارهابيين، فيما وتداهم مخبأي للعتاد في الانبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء 29 وبناءا على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار كان يعمل ضمن المفارز الامنية المرتبطة بالإرهابي ابو حذيفة مسؤول امن قاطع الجزيرة."واشارت الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 ارهاب"، مبينةً ان "القوة ذاتها تمكنت من مداهمة مخبأي للعتاد في ناحية البغدادي وناحية كبيسة في قضاء هيت ايضا وتعثر بداخلهما على صواريخ كاتيوشا وصمامات امان ودراجة نارية وخزان ماء لإخفاء العتاد".وبينت انه "قد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول به".

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