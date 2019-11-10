اجتماع قصر السلام: التأكيد على الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي

2019/11/10 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد 10 -11-2019، وحضره كلٌّ من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

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