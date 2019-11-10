حقوق الإنسان النيابية: إرتفاع عدد شهداء التظاهرات الى 319

2019/11/10 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن آخر حصيلة لضحايا التظاهرات الجارية في البلاد منذ شهر تشرين الأول الماضي.

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