إجتماع للرئاسات الأربع وصدور بيان مشترك عن الأوضاع الراهنة

2019/11/10 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد، وحضره كلٌّ من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

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