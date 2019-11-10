حقوق الانسان النيابية: عدد شهداء التظاهرات ارتفع إلى 319 شهيداً

2019/11/10 | 14:59

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بغداد اليوم-بغداد

قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن عدد الشهداء ارتفع الى 319 شهيداً بعد التظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الشهداء بلغ لغاية الان ٣١٩ شهيداً من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد دعت، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، الجهات الرسمية والكتل السياسية للتعاون مع مفوضية حقوق الانسان وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن التظاهرات.





وطالب رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الكتل السياسية بعدم ممارسة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان؛ وعلى الحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة تزويد المفوضية بالبيانات الصحيحة سواء للمتظاهرين أو للقوات الأمنية".





وأضافت اللجنة، أن "الحكومة لازالت تفتقر الى إدارة الازمه بشأن التظاهرات"، مبديةً "قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين واصابات بالصچم وتفجير عبوات صوتيه قرب ساحات التظاهر".

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وذك

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