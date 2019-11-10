كيفي امين - عالم يتهاوى تحت الديون

2019/11/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كيفي_امين حسب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.بلغ الدين العالمي رقما قياسيا، حيث وصل إلى 188 تريليون دولار ما يفوق بنحو ضعفي الناتج الإجمالي العالمي.هذا يعني ان كل شخص على كوكب الأرض عليه دين بنحو 24500 دولار، أي ما يعادل نحو ضعفي متوسط دخل كل فرد في العالم.السؤال هو لمن نحن مدينون بكل هذه الأموال؟ من أين جاءت هذه الاموال والى اين ذهبت؟ الجواب: ليس لأحد بعينه.فالأموال جميعه......

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