غسان صابور - ردي لرسالة من اللاذقية...

2019/11/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ردي لـرسـالـة مـن الـلاذقـيـة...كتب لي صديقي جــاك من اللاذقية..متألما حزينا أن الوفد السوري الرسمي لمفاوضات الدستور الجديد مع ممثلي المعارضة..لن يدخل على الإطلاق كلمة "العلمانية" بالمناقشات حول هذا الدستور..ولن يغير أية فاصلة بكل ما يتعلق بدين الدولة...كالعادة..مراضاة للمعارضات المتعددة وتشكيلاتها الإسلاموية...يعني كما كانت تردد جدتي : "تيتي..تيتي..متل ما رحتي..متل ما جيتي"...وهـ......

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