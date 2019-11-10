2019/11/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي ---------------------------------------------------------------الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 35 / نوفمبر 2019شادي الشماويإختراقاتالإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدةخلاصة أساسيّةتأليف بوب أفاكيان [ ملاحظة : الكتاب بنسخة بى دى أف متوفّر للتنزيل من مكتبة الحوار المتمدّن ] تمهيد من المترجم :نضع بين أيدى القرّاء باللغة العربيّة كتاب في......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - تمهيد المترجم لكتاب جديد لبوب أفاكيان : إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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