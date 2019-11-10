خفر السواحل اليمني يحبط عملية تهريب مواد لصناعة المتفجرات

2019/11/10 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية عملية لتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات والألغام كانت في طريقها الى الحوثيين.

وأكدت دائرة الإعلام العسكري اليمني في بيان، تمكن خفر السواحل في البحر الاحمر من ضبط شحنة من السماد المحتوي على ستة واربعين بالمئة من مادة اليوريا الذي يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات، مبينة ان الشحنة تزن مئة طن، وكانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي على متن مركب بحري متوسط، يقوده يمنيون تحت علم دولة إفريقية.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها جماعة أنصار الله لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات ومواد أخرى ممنوعة.

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