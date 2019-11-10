اندبندنت: هل تخلى السيستاني عن المتظاهرين؟

2019/11/10 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تساءلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، اليوم الأحد، عمّا إذا كان المرجع الأعلى #علي_السيستاني وزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، قد تخليا عن حركة الاحتجاج العراقية، التي تواجه قمعاً حكومياً […]

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