/موازين نيوز/ تنشر تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث والقضاء في قصر السلام

2019/11/10 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اجتماع الرئاسات الثلاث، الاحد، على أن الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، فيما اشار الى ان السلطتان التنفيذية والقضائية باشرتا فعلاً بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة ب

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