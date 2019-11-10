2019/11/10 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو فيها يدعو لإبعاد لجنة التعديلات الدستورية عن 'الضغوط والمؤثرات' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو فيها يدعو لإبعاد لجنة التعديلات الدستورية عن 'الضغوط والمؤثرات' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).