القضاء الأعلى يدعو الحكومة والقوى السياسية والمتظاهرين الى العمل بخارطة المرجعية الدينية

2019/11/10 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس القضاء الاعلى القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين الى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية في خطبتها الاخيرة.

وبحث المجلس خلال جلسة اعتيادية مسألة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الماضي، والتي أكد خلالها على ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الامن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم، والتزام المتظاهرين بسلمية التظاهرات التي أكدت عليها المادة الثامنة والثلاثين من الدستور.

وشدد المجلس على ضرورة عدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال التظاهرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، لأن ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات، مشيرا الى اهمية انجاز اللجان التحقيقية التي شكلت في المحافظات لأعمالها بخصوص المتظاهرين الذين تم توقيفهم والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض من اجل محاسبة المعتدين على الممتلكات العامة.

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