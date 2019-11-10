اربعة ملفات على طاولة مباحثات مسعود بارزاني وسفير الفاتيكان

2019/11/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأحد 10112019 سفير دولة الفاتيكان لدى العراق البيرتو مارتين اورتيكا.خلال اللقاء اعرب سفير الفاتيكان عن إعجابه بدور الرئيس بارزاني وقوات بيشمركة كوردستان في تحقيق النصر على إرهابيي داعش والقضاء عليه، واعلن بأن ما قامت بتنفيذه قوات البيشمركة كانت خدمة للإنسانية كلها.كما اعرب عن عرفانه لشعب وحكومة إقليم كوردستان الذين استقبلوا وأووا العدد الكبير من النازحين واللاجئين دون تمييز بين المكونات الدينية والقومية خلال الأيام الصعاب وفتحت لهم الأبواب.في جانب آخر من اللقاء تم التطرق الى الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات والمظاهرات التي عمت المحافظات الجنوبية من العراق، واكد الجانبان على مشروعية مطالب المتظاهرين ومظاهراتهم السلمية، وكانت وجهات نظر الجانبين متطابقة على ان العنف من اي جهة كانت تعمل على تعميق مشاكل العراق.سبل توطيد وتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان كان جانباً آخر في الإجتماع.

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