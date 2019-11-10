2019/11/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل| بيان للرئاسات الثلاث والقضاء الأعلى حول الأحداث الراهنة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| بيان للرئاسات الثلاث والقضاء الأعلى حول الأحداث الراهنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| بيان للرئاسات الثلاث والقضاء الأعلى حول الأحداث الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).