إعادة اصدار ارسالية بيض مائدة مخالفة في مركز جمرك المنذرية الحدودي

2019/11/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إعادة اصدار ١٦٠٠ كارتون بيض مائدة ممنوع من الاستيراد في مركز جمرك المنذرية الحدودي.

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